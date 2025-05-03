В Сербии заявили о намерении Вучича поехать в Москву 9 мая после выписки

Президент Сербии Александр Вучич выписался из Военно-медицинской академии и отменил все планы на ближайшие дни, однако от визита в Москву на 9 Мая не отказывался. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Синиша Мали страны в эфире Радио и телевидения Сербии (RTS).

По словам Мали, Вучич вышел из здания Военно-медицинской академии где-то после 17:00 по местному времени (18:00 мск).

«Президент чувствует себя лучше. Он просил передать это всем гражданам Сербии. Давайте дадим ему несколько дней покоя. Так как ему прописан режим покоя, он отменил все активности на ближайшие дни», — сказал первый вице-премьер.

Мали отметил, что у него нет информации о каких-либо корректировках в связи с планами президента посетить Москву 9 мая, однако выразил уверенность в том, что Вучич «сдержит свое слово». Он добавил, что в ближайшие дни глава государства обратится к общественности.

Во время поездки в США Вучичу стало плохо, он не смог встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом и вернулся в Белград, где его госпитализировали. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в начале мая без объяснений отменил целый ряд встреч в стране и за рубежом. Словацкие СМИ также писали о предполагаемых проблемах с самочувствием политика, год назад пережившего покушение. Власти Евросоюза недавно открыто угрожали политикам ЕС, пожелавшим ехать в Россию на 9 Мая, обещая им «последствия».

Ранее врачи назвали причину недомогания Вучича.