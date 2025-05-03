Названы страны, учитывающие российский трудовой стаж при выплате пенсий

Российский трудовой стаж можно зачесть для получения пенсии в странах Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии. Об этом «Газете.Ru» сказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«Да, стаж учитывается, но есть нюансы. Период работы в России не должен совпадать с работой в других странах, он должен быть больше одного года и официально подтвержден. Чтобы получить страховую пенсию, находясь в стране ЕАЭС, нужно быть гражданином России или республик Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия либо членом семьи такого лица, иметь стаж работы на территории этих стран и жить в одной из них. Кроме того, по законодательству РФ у вас должно быть не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — отметил Никитин.

По его словам, если человек решил получать пенсию в Казахстане, документы нужно направить в центр обслуживания населения, в Белоруссии — в комитет по труду, занятости и социальной защите. Никитин сказал, что необходимо подтвердить стаж и гражданство. Депутат уточнил, что заявление, поданное по месту фактического проживания в стране ЕАЭС, автоматически поступит в СФР. Документы рассмотрят, проверят, и пенсия будет поступать на лицевой счет, заключил Никитин.

Ранее сообщалось, что в России за пять лет резко вырос размер пенсии по потере кормильца.