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В Румынии планируют снова подать запрос к США о безвизовом режиме

Румыния вновь запросит США о безвизовом режиме после выборов президента
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Depositphotos

Румыния планирует добиться возобновления Программы безвизового въезда (VWP) с США и обратится с подобным запросом к администрации Вашингтона после выборов румынского президента. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В кабмине отметили, что правительство Румынии готово работать вместе с американскими партнерами для укрепления безопасности на границах с США.

«Выборы нового президента Румынии после выборов 4 и 18 мая могут стать самым важным моментом для нашей страны, чтобы обратиться к американским партнерам с просьбой возобновить прием в программу Visa Waiver», — говорится в заявлении кабмина.

Также в правительстве отметили, что Румыния выполнила все технические условия для присоединения к программе безвизового режима, поэтому власти хотят, чтобы повторная заявка Бухареста была рассмотрена как можно скорее.

Безвизовый режим реализуется министерством внутренней безопасности совместно с Госдепартаментом США. Он предполагает, что граждане участвующих стран могут посещать американское государство как для деловых, так и для туристических поездок сроком не более 90 дней.

2 мая пресс-служба Министерства внутренней безопасности США сообщила, что уделяет особое внимание безопасности границ и иммиграционной безопасности, в результате чего было принято решение об отмене включения Румынии в программу VWP.

4 апреля в Румынии стартовала президентская избирательная кампания — вторая после того, как Конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования. После отмены итогов голосования, на которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, в Румынии развернулся политический кризис, в результате которого были назначены новые выборы.

Ранее Володин обвинил Европу в движении к тоталитаризму из-за преследования оппозиции.

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