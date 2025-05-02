Американский президент Дональд Трамп, заявляющий о победе Соединенных Штатов над нацизмом, должен сравнить вклад США и СССР. Об этом заявил заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с News.ru.

«Трамп помолчал бы, разобрался бы с Перл-Харбором, где их в блин раскатали. Пусть назовет хоть одну победу американцев масштаба Курской битвы, Сталинграда, взятия Берлина», — сказал депутат.

Колесник также добавил, что США после своей высадки в 1944 году «дербанили Германию», увозя к себе в страну вражеские технологии.

До этого Трамп назвал несравнимым вклад Америки в победу в Первой и Второй мировых войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США по силе, храбрости и военному мастерству.

Подобные заявление американский лидер делает не в первый раз. Еще в 2020 году, во время церемонии выпуска в Военной академии США в Вест-Пойнте, Трамп заявил, что нацизм и фашизм победили исключительно Штаты.

Ранее в Совфеде обвинили Трампа в нарциссизме после слов о вкладе США в победу над нацизмом.