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В АдГ высказались о присвоении партии статуса «правоэкстремистской»

Член АдГ Барон назвал политическим маневром признание партии правоэкстремистской
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Monika Skolimowska/AP

Присвоение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) статуса «правоэкстремистской» является чисто политическим маневром. Об этом заявил председатель группы АдГ в земельном парламенте Баден — Вюртемберга Антон Барон, пишет ТАСС.

Он отметил, что данное решение стоит рассматривать в качестве «последнего рывка» министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. Она представляет «Социал-демократическую партию Германии».

«К счастью, уходящий министр <...> Фезер преподносит <...> прощальный подарок, а затем, как мы надеемся, исчезнет в безвестности», — сказал Барон.

По словам политика, Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка) напрямую подчиняется министерству внутренних дел. В связи с этим представитель АдГ назвал печальным состояние демократии в государстве.

«Старые партии теперь используют сомнительные политические средства против сильнейшей оппозиционной партии», — добавил Барон.

2 мая контрразведка Германии классифицировала АдГ как устоявшуюся экстремистскую организацию. В соответствующем заявлении говорилось, что деятельность этой партии «характеризуется экстремистской направленностью и пренебрежением человеческим достоинством». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц прокомментировал ситуацию вокруг АдГ.

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