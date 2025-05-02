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В Германии пообещали принять меры по борьбе с нелегальной миграцией

Будущий глава МВД ФРГ Добриндт пообещал принять меры по борьбе с миграцией
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Kerstin Joensson/AP

Будущий министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС) рассказал о намерении быстро принять меры по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом он заявил в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

«Решения будут приняты немедленно. <...> Границы не будут закрыты, но они будут более тщательно контролироваться. Наша цель — добиться большего и на европейском уровне. Я уже веду переговоры с европейскими партнерами по этому вопросу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В марте глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц говорил, что ХДС совместно с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) договорились ужесточить миграционную политику.

По словам главы политической партии, в планах у партнеров расширение числа правовых инструментов для борьбы с нелегальной миграцией, а также усиление пограничного контроля. Также в ХДС/ХСС намерены свернуть программы по добровольному приему беженцев, в том числе из Афганистана, а также существенно расширить полномочия полиции. При этом некоторым мигрантам запретят привозить в Германию свои семьи.

Ранее стало известно, нелегалов из каких стран больше всего в Германии.

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