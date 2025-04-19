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Бывший депутат от АдГ рассказала об изменении отношения Германии к Украине

Экс-депутат Петерсен: в ФРГ не поддерживают нарушение прав человека на Украине
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IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn/Global Look Press

Даже русофобские политики Германии не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявила бывший депутат гамбурского ландтага от партии Альтернатива для Германии (АдГ) Ольга Петерсен.

«Ни одна партия не поддерживает то, что происходит именно в этих (правочеловеческих. – прим. ред.) рамках (на Украине. – прим. ред.), что людей насильно забирают с улицы», — заявила она.

По словам политика, даже «немецкий мейнстрим», который поддерживает русофобский курс, считает, что меры, применяемые украинскими властями неприемлемы в правовом государстве.

Петерсен отметила, что в ФРГ не поднимается вопрос о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского, однако при желании немецкая сторона может «избавиться от него» в случае возникновения такой необходимости.

На данный момент женщина находится в Донецкой народной республике. Экс-депутат с семьей покинула Германию из-за санкций после визита в Россию и своих комментариев в качестве наблюдателя на выборах президента в 2024 году.

До этого депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что действующая на Украине система мобилизации базируется на рабовладельческих принципах.

Ранее в сеть попала конфиденциальная информация о деятельности украинских ТЦК.

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