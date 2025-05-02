В России заявили, что Зеленский «переиграл» Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский «переиграл» американского президента Дональда Трампа. Таким мнением поделился военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале, комментируя сделку по полезным ископаемым между Киевом и Вашингтоном.

«Зеленский Трампа переиграл в этом раунде. Он выдержал паузу, а когда американской администрации надо было позарез что-то показать по итогу первых 100 дней (а больше показывать нечего), подписал кастрированную сделку, по которой США ничего не получат», — заявил блогер.

Подоляка пояснил, что 25 из 55 месторождений, о которых идет речь в соглашении, находятся под контролем РФ. Оставшиеся, по словам блогера, довольно бедны ресурсами и требуют больших капиталовложений, так как до начала спецоперации их никто не разрабатывал.

Подводя итог, блогер назвал договор по недрам «профанацией американских избирателей». Он отметил, что Киев остался в выигрыше, добившись для себя главного — США и дальше будут продолжать военную помощь Украине, только в виде коммерческих сделок, деньги за которые Зеленскому не придется отдавать никогда.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. Киев, согласно этой сделке, сохранит контроль над недрами, а доходы будут направлены на восстановление страны.

Кроме того, эта сделка освободила Украину от долгов за военную помощь, ранее оказанную США. Она подразумевает экономическое партнерство, направленное на долгосрочное сотрудничество и стабилизацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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