Сеул пообещал не ограничивать участие России в саммите АТЭС

Посол МИД Бердыев: РФ пообещали не ограничивать участие в саммите АТЭС в Кёнчжу

Южная Корея дала понять, что уровень российской делегации на саммите лидеров АТЭС в Кёнчжу в 2025 году не будет ограничиваться. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Дипломат уточнил, что главу делегации РФ на данном мероприятии еще не утвердили. Как правило, решение по этому поводу принимается ближе к дате проведения саммита.

«Мы исходим из того, что каких-либо ограничений для российской делегации быть не должно. Мы сами должны определять уровень российской делегации, что на текущем этапе подтверждается южнокорейской стороной как некое условие, которое они готовы соблюдать», — сообщил Бердыев.

Проведение саммита АТЭС запланировано с 31 октября по 1 ноября.

До этого в Южной Корее прокомментировали отправку солдат КНДР в Россию. В министерстве обороны республики назвали это нарушением устава ООН.

Ранее в США рассказали об унижении Байдена на саммите АТЭС.