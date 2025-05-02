Милонов призвал запретить одноразовые мангалы

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил убрать из продажи одноразовые мангалы и другие одноразовые приспособления для приготовления пищи на открытом воздухе для защиты природы. Копия обращения на имя главы Минприроды Александра Козлова имеется в распоряжении RT.

Милонов подчеркнул, что массовое нашествие отдыхающих становится для природы катастрофой. Он отметил, что некоторые граждане не убирают за собой, оставляя «горы мусора, неразлагаемых отходов», нанося тем самым «серьезный ущерб экосистемам прибрежных зон».

«Дешевые одноразовые мангалы, продающиеся в каждом придорожном магазине, составляют львиную долю сезонного мусора», — объяснил свою позицию парламентарий.

Милонов отметил, что предмет, который стоит в пределах 200-300 руб., обычно выкидывается после приготовления шашлыка и не используется повторно.

«Прошу Вас поспособствовать искоренению и дальнейшему вытеснению из свободной продажи одноразовых мангалов и иных одноразовых приспособлений для приготовления пищи на открытом воздухе в пользу многоразовых приспособлений, которые не наносят вред природе», — сказано в обращении.

Также депутат призвал обязать местные власти народных курортных локаций создать специальные площадки для проведения пикников, которые включат в себя столы, мусорные контейнеры и мангалы.

До этого в МЧС России заявили, что жарить шашлыки на даче нельзя вне оборудованных мангалов.

Ранее в МЧС рассказали об ответственности за жарку шашлыков на балконе.