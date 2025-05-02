Коммунисты провели митинг 1 мая в Москве

КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым провела митинг возле памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве 1 мая. Об этом сообщает »Российская газета».

«Главным оружием трудового народа является солидарность, сплоченность, воля и мужество народа, который умом и талантом создает главные ценности на земле», — заявил Зюганов на митинге.

Глава КПРФ связал нынешний кризис капиталистических экономик с сложным положением трудящихся Отдельно Зюганов отметил рост военно-политической напряженности во всем мире, упомянув возможность начала ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.

Также во Франции в первомайских демонстрациях приняли участие 300 тысяч человек.

В городе Нанте во французском регионе Пеи-де-ла-Луар правоохранительные органы использовали водометы и слезоточивый газ для разгона участников беспорядков во время акции 1 мая.

Ранее Прохор Шаляпин посмеялся над трудящимися в День труда.