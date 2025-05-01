В МИД РФ обвинили Запад в пропаганде против соглашения Монголии с ЕАЭС

МИД РФ: Запад ведет в Монголии пропаганду против подписания соглашения с ЕАЭС

Западные страны способствуют пропаганде против того, чтобы Монголия заключила временное соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), считает директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Отмечаем активно проводимую в Монголии в последние месяцы, явно не без подачи определенных кругов из стран «коллективного Запада», информационную кампанию против подписания упомянутого соглашения», — сказал дипломат.

По его словам, в рамках информационной кампании проскакивают сообщения о том, что Монголию якобы поставят в зависимость от ЕАЭС и России, рисуются катастрофические последствия для монгольской экономики.

О том, что Монголия и ЕАЭС могут заключить временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), стало известно в ноябре прошлого года. Договор будет рассчитан на три года и затронет мясо, кожу, шерсть, кашемир, а также некоторые другие ходовые товары многосторонней торговли.

Ранее сообщалось, что Япония и Монголия заключили соглашение о передаче оборонного оборудования.