Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский объяснил введение новых санкций против России

Зеленский: санкции ввели против лиц, причастных к военному производству России
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В санкционные списки Украины внесли компании и физических лиц, которые причастны к российскому военному производству. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, комментируя введение новых санкций против России.

По его словам, санкции касаются 106 субъектов, которые своей деятельностью активно поддерживают присутствие россиян в Крыму, ДНР и ЛНР, а также занимаются поставками для армии.

Также рестрикции ввели против 36 компаний и пяти физических лиц, работающих в разных юрисдикциях: не только в российской, но обслуживающей именно российское военное производство, отметил Зеленский.

Кроме того, под санкции попали украинцы, которые занимаются активными информационными операциями в ущерб Украине, добавил он.

Незадолго до этого сообщалось, что Зеленский ввел санкции против 76 человек. В санкционный список попали, в частности, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, сын бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексей и экс-мэр Братска Сергей Серебренников.

Ограничительные меры предусматривают, помимо прочего, блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, официальных визитов.

Ранее Зеленский призвал «заставить» Россию начать переговоры.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами