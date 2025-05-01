Зеленский объяснил введение новых санкций против России

В санкционные списки Украины внесли компании и физических лиц, которые причастны к российскому военному производству. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, комментируя введение новых санкций против России.

По его словам, санкции касаются 106 субъектов, которые своей деятельностью активно поддерживают присутствие россиян в Крыму, ДНР и ЛНР, а также занимаются поставками для армии.

Также рестрикции ввели против 36 компаний и пяти физических лиц, работающих в разных юрисдикциях: не только в российской, но обслуживающей именно российское военное производство, отметил Зеленский.

Кроме того, под санкции попали украинцы, которые занимаются активными информационными операциями в ущерб Украине, добавил он.

Незадолго до этого сообщалось, что Зеленский ввел санкции против 76 человек. В санкционный список попали, в частности, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, сын бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексей и экс-мэр Братска Сергей Серебренников.

Ограничительные меры предусматривают, помимо прочего, блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, официальных визитов.

Ранее Зеленский призвал «заставить» Россию начать переговоры.