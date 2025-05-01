МИД: Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года

Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

В МИД РФ заявили, что Киев и западные союзники руководствуются «людоедским инстинктом», желая восстановить Украину в границах 1991 года.

«Сегодняшняя преступная акция киевских головорезов также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров», — говорится в заявлении.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали центральный рынок в Алешках в Херсонской области, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек.

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина не в состоянии вернуться к границам 1991 года военным путем. По его словам, в настоящее время «долгосрочная остановка» конфликта является наиболее реалистичным вариантом развития событий.

3 апреля Владимир Зеленский отметил готовность Украины пойти на «компромисс» по вопросу перешедших России территорий. Он отказался признавать земли российскими, но допустил, что их «возвращение» может произойти «со временем дипломатическим путем».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил возможность возвращения Украины к границам 1991 года.