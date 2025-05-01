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На Украине отказались считать сделку с США гарантией безопасности

Нардеп Рудик: договор между США и Украиной не является гарантией безопасности
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Ресурсная сделка между Украиной и Соединенными Штатами не является гарантией безопасности, однако стала хорошим знаком для Киева. Об этом в беседе с телеканалом Sky News заявила депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Кира Рудик.

«Кажется, отношения между лидерами потеплели, что, безусловно, хорошо, но мы не намерены делать так, чтобы президент Зеленский и президент Трамп стали друзьями, — мы намерены положить конец войне», — сказала Рудик.

Она указала, что сделка не включает в себя гарантий безопасности, а присутствие американских предприятий на территории страны не является таковыми. По словам нардепа, речь идет о двух разных направлениях – безопасности и бизнесе.

До этого первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых. Она отметила, что полное владение и контроль за ресурсами остаются за Украиной, управление инвестиционным фондом будет вестись на равной основе.

Также соглашение не содержит никаких упоминаний о долговых обязательствах Украины перед США.

Ранее в Госдуме предрекли скорое разочарование США от ресурсной сделки с Украиной.

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