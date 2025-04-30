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Двухлетняя девочка оказалась в приемной семье после депортации обоих родителей из США

Девочку разлучили с родителями-иммигрантами и определили в приемную семью в США
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Raida Inciarte/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двухлетняя девочка из Венесуэлы осталась одна в США после того, как ее родителей депортировали в разные страны. Об этом пишет The Independent.

В мае прошлого года уроженец Венесуэлы Майкер Эскалона, его жена Йорель Инчиарте и их маленькая дочь Антонелла прибыли в Техас без документов и сдались иммиграционным властям. Родители ребенка несколько месяцев содержались под стражей, имея возможность общаться друг с другом только по телефону.

Проверив нелегалов, власти США пришли к выводу, что Инчиарте и Эспиноза связаны с преступной группировкой Трен-де-Арагуа. По их данным, мужчина руководил торговлей наркотиками, похищениями и расправами над людьми, а женщина вербовала девушек для секс-работы и наркотрафика. Поэтому ее депортировали в Венесуэлу, разлучив с дочерью, а отца ребенка отправили в сальвадорскую тюрьму.

Девочка осталась без родителей и попала под опеку Управления по делам беженцев, а затем была определена в приемную семью. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в похищении ребенка.

Инчиарте и ее адвокат отрицают все обвинения. По их словам, у пары нет судимостей, а татуировки, которые якобы подтверждают их связь с бандой, на самом деле являются личными памятными знаками. Сестра Эскалоны заявила, что ее брат был парикмахером на родине и просто искал лучшей жизни за границей.

Ранее США депортировали из страны тяжелобольного ребенка.

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