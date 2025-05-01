Гуцул останется под домашним арестом на майские праздники

Глава Гагаузии Евгения Гуцул проведет майские праздники под домашним арестом. Об этом сообщила адвокат политика Наталья Байрам агентству ТАСС.

«Мы исчерпали все возможности оспорить меру пресечения в виде домашнего ареста, срок которого истекает 14 мая. Кроме того, мы предполагаем, что на следующей неделе прокурор предъявит ходатайство о его продлении», — сказала представитель защиты.

В Гагаузии на майские праздники запланированы масштабные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году Евгения Гуцул присутствовала на параде 9 мая в Москве.

До этого стало известно, что суд в Кишиневе может вынести приговор по делу молдавской партии «Шор» летом 2025 года. Ряд ее бывших членов, включая Гуцул, проходят в качестве подозреваемых по делу о незаконном финансировании политической организации.

Ранее появились подробности дела Гуцул.