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Гуцул останется под домашним арестом на майские праздники

Защита Гуцул не смогла оспорить меру пресечения в виде домашнего ареста
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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул проведет майские праздники под домашним арестом. Об этом сообщила адвокат политика Наталья Байрам агентству ТАСС.

«Мы исчерпали все возможности оспорить меру пресечения в виде домашнего ареста, срок которого истекает 14 мая. Кроме того, мы предполагаем, что на следующей неделе прокурор предъявит ходатайство о его продлении», — сказала представитель защиты.

В Гагаузии на майские праздники запланированы масштабные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году Евгения Гуцул присутствовала на параде 9 мая в Москве.

До этого стало известно, что суд в Кишиневе может вынести приговор по делу молдавской партии «Шор» летом 2025 года. Ряд ее бывших членов, включая Гуцул, проходят в качестве подозреваемых по делу о незаконном финансировании политической организации.

Ранее появились подробности дела Гуцул.

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