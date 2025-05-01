Стало известно, когда начнутся переговоры России и Украины

Миссия РФ при ООН: переговоры России и Украины могут случиться довольно скоро

Переговоры России и Украины могут произойти «довольно скоро», если Киев предпримет усилия для устранения конфликта. Об этом РИА Новости заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это может произойти довольно скоро», — подчеркнул он.

Сообщалось, что Киев согласился на условия прекращения огня, предложенные США на переговорах в Лондоне 23 апреля, сообщил спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. План предусматривает замораживание конфликта на текущих позициях и запуск 30-дневного перемирия. Украина готова фактически признать контроль России над частью занятых ею территорий, но отказывается от юридического признания. США допускают де-юре признание Крыма и де-факто — других регионов в обмен на частичный возврат контроля Киеву. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

При этом глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что участие США в управлении Запорожской АЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны российского руководства. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования, если получит политическое указание. Однако в Москве ранее отмечали, что ЗАЭС находится под контролем России и ни Украине, ни другим странам станцию не передадут.

Ранее Шойгу рассказал о перспективах работы США и РФ по урегулированию на Украине.