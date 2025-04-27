Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров: США дали понять, что заинтересованы в совместном ведении бизнеса

Лавров сообщил, что предложений по отмене санкций США против России не было
close
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью CBS, что предложений об отмене введенных против РФ американских санкций не было.

По словам министра, он не может комментировать информацию СМИ, потому что это «несерьезно».

«США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса. Мы никогда не отклоняем деловые предложения, если они основаны на равных возможностях и уважении друг к другу и приводят к балансу интересов», — сказал дипломат.

Он отметил, что выход американских компаний на рынок РФ зависит от них самих.

17 апреля Bloomberg сообщило, что администрация президента Дональда Трампа допускает смягчение санкционного режима в отношении России как один из рычагов в переговорах по Украине. В то же время снятие ключевых ограничений невозможно без одобрения конгресса США и союзников в Европе. В Москве заявили, что РФ не добивается отмены санкций и не зависит от решений Запада.

Ранее переговоры в Лондоне о мире на Украине сорвались.

Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами