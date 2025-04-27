Лавров: США дали понять, что заинтересованы в совместном ведении бизнеса

Лавров сообщил, что предложений по отмене санкций США против России не было

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью CBS, что предложений об отмене введенных против РФ американских санкций не было.

По словам министра, он не может комментировать информацию СМИ, потому что это «несерьезно».

«США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса. Мы никогда не отклоняем деловые предложения, если они основаны на равных возможностях и уважении друг к другу и приводят к балансу интересов», — сказал дипломат.

Он отметил, что выход американских компаний на рынок РФ зависит от них самих.

17 апреля Bloomberg сообщило, что администрация президента Дональда Трампа допускает смягчение санкционного режима в отношении России как один из рычагов в переговорах по Украине. В то же время снятие ключевых ограничений невозможно без одобрения конгресса США и союзников в Европе. В Москве заявили, что РФ не добивается отмены санкций и не зависит от решений Запада.

Ранее переговоры в Лондоне о мире на Украине сорвались.