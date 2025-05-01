Пушков: Трамп не хочет повторения на Украине ситуации с бегством из Афганистана

Президент США Дональд Трамп скептически относится к участию Вашингтона в украинском конфликте из-за негативного опыта Соединенных Штатов в Афганистане. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Можно предположить, что поражение в Афганистане оказало определенное влияние на Трампа и сказалось на его скептическом отношении к дальнейшему участию США в войне на Украине», — подчеркнул он.

До этого издание 19FortyFive писало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обречены на поражение в случае прекращения поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов.

Главной проблемой для Киева, писало издание, которую не смогут решить европейские покровители Владимира Зеленского, станет лишение основного поставщика вооружений, а также разведывательной информации по линии Пентагона и ЦРУ. Издание назвало американские разведданные одним из основных преимуществ ВСУ над российской армией.

Ранее Трамп отказался вставать на сторону Зеленского, заявив о «трудностях» в отношениях с ним.