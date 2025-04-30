19FortyFive: ВСУ обречены на поражение в случае прекращения поддержки США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обречены на поражение в случае прекращения поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет автор издания 19FortyFive Айзек Зейтц.

Он упомянул гипотетическую возможность полного прекращения американской поддержки для Украины — этим сценарием неоднократно угрожал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае отказа Киева идти к мирному урегулированию.

«Это могло бы даже означать конец для украинских вооруженных сил», — считает Зейтц.

Главной проблемой для Киева, которую не смогут решить европейские покровители Владимира Зеленского, станет лишение основного поставщика вооружений, а также разведывательной информации по линии Пентагона и ЦРУ. Зейтц назвал американские разведданные одним из основных преимуществ ВСУ над российской армией.

До этого администрация Трампа заблокировала отправку 49 американских танков M1A1 Abrams из Австралии на Украину.

Ранее Трамп отказался вставать на сторону Зеленского, заявив о «трудностях» в отношениях с ним.