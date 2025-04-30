Трамп недоволен тем, что США вливают деньги на Украину

США предоставили Украине около $350 млрд, этом немыслимо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Сколько денег мы дали Украине? Реальная цифра — около $350 млрд, это немыслимо», — подчеркнул он.

По словам Трампа, США при бывшем президенте Джо Байдене «выбрасывали в окно» деньги для Украины.

25 апреля Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за то, что его страна до сих пор не согласилась подписать соглашение о редкоземельных металлах. По его словам, задержка по подписанию «финальных документов» составила как минимум три недели. В связи с этим американский лидер выразил надежду, что сделка между Киевом и Вашингтоном будет заключена немедленно.

Ранее в Верховной раде Украины оценили значимость сделки с США для прекращения огня.