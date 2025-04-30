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Шойгу обвинил Украину в использовании террористических методов

Шойгу: Киев использует террористические методы
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Киевский режим прибегает к использованию террористических методов, видя, что Россия обладает стратегической инициативой на поле боя. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

В ходе выступления на I сессии заседания Высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии, Шойгу указал, что Вооруженные силы Украины применяют оружие, поставленное НАТО, для обстрелов жилых кварталов.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ указал на то, что киевский режим совершает диверсии и политическое насилие, используя гражданское население в качестве «живого щита».

«Понимая, что стратегическая инициатива на земле находится в руках Вооруженных сил России, преступное украинское руководство прибегает к использованию террористических методов», — заключил Шойгу.

23 апреля бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин сообщил, что Красная площадь в Москве во время парада Победы является «законной целью» для Вооруженных сил Украины. Он допустил, что ВСУ могут готовить удар по параду Победы, где будет сосредоточено много российских военных. Спецслужбы Украины не скрывают, что такой удар планируется, и обещают Москве на 9 Мая «украинские подарки», добавил Лапин.

Ранее в Госдуме призвали «уничтожить» Зеленского.

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