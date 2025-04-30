В Белоруссии приняли закон об амнистии

Парламент Белоруссии принял законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает БелТА.

Министр внутренних дел страны Иван Кубраков заявил, что амнистии, которые применяются в Белоруссии, положительно сказываются на поведении осужденных в местах лишения свободы.

Он напомнил, что это уже четвертая амнистия за последние пять лет.

27 апреля глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой заявил, что за последние 30 лет число заключенных в тюрьмах Белоруссии сократилось в два раза. Глава администрации отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки подготовить законопроект об амнистии. По его словам, решение было принято на фоне 80-летия Победы.

Ранее стало известно, что в Кремле не обсуждают возможность проведения амнистии к 9 Мая.