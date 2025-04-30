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В Швейцарии проведут референдум по соглашению с ЕС

Правительство Швейцарии выступило за проведение референдума по соглашению с ЕС
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Global Look Press

Правительство Швейцарии выступает за проведение референдума по соглашению с Евросоюзом (ЕС) по ряду вопросов, которое должно быть подписано в мае 2025 года в Берне, если этого потребует население. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны.

«Федеральный Совет 30 апреля 2025 года подготовил новый отчет о ходе текущей работы над соглашением Швейцария — ЕС. Он решил вынести соглашения с ЕС на факультативный референдум», — сказано в документе.

20 декабря 2024 года Евросоюз и Швейцария завершили начавшиеся в марте переговоры по пакету соглашений, направленных на углубление экономической интеграции. Теперь они должны быть подписаны и ратифицированы.

18 марта 2024 года президент Швейцарии Виола Амхерд и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совместно объявили о старте переговорного процесса по вопросам здравоохранения, продовольственной безопасности, иммиграции, защиты заработной платы и участия Швейцарии в различных культурных и научных программах ЕС. После девяти месяцев интенсивных консультаций в декабре 2024 стороны достигли комплексного соглашения, удовлетворившего интересы обеих сторон.

Факультативный референдум — это механизм, который позволяет населению выступить против вступления в силу нового закона, вынося его на референдум, если об этом попросит определенное количество граждан. Подписание текстов соглашений запланировано на май 2025 года в Берне.

Ранее в Швейцарии сняли санкции с объектов недвижимости, связанных с Россией.

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