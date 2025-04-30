В Литве рассказали, как попали в «когти России»

Миграционный вопрос представляет риски для Литвы, поскольку в страну прибывают в том числе и русскоязычные граждане, это говорит о том, что «вылезают когти России». Об этом заявил председатель Комитета сейма по нацбезопасности и обороне Гедримас Еглинскас, передает Sputnik.Литва.

«Когти России вылезают во всех сообществах, давайте поймем, у тех, кто приезжает, здесь могут быть связи, может быть, не обязательно доказанные, но все равно люди говорят по-русски, у них есть определенная история, как личная, так и институциональная. Так что риск на самом деле существует», — утверждает он.

По словам Еглинскаса, мигрантов становится все больше в Литве, в связи с чем власти вправе говорить о возрастании рисков для страны.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что христианское учение необходимо исправить в соответствии с нынешней геополитической обстановкой.

Ранее в Литве призвали разрешить Украине бить по России ракетами большой дальности.