Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Литве рассказали, как попали в «когти России»

Депутат Литвы Еглинскас рассказал о когтях России в сфере миграции
close
Global Look Press

Миграционный вопрос представляет риски для Литвы, поскольку в страну прибывают в том числе и русскоязычные граждане, это говорит о том, что «вылезают когти России». Об этом заявил председатель Комитета сейма по нацбезопасности и обороне Гедримас Еглинскас, передает Sputnik.Литва.

«Когти России вылезают во всех сообществах, давайте поймем, у тех, кто приезжает, здесь могут быть связи, может быть, не обязательно доказанные, но все равно люди говорят по-русски, у них есть определенная история, как личная, так и институциональная. Так что риск на самом деле существует», — утверждает он.

По словам Еглинскаса, мигрантов становится все больше в Литве, в связи с чем власти вправе говорить о возрастании рисков для страны.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что христианское учение необходимо исправить в соответствии с нынешней геополитической обстановкой.

Ранее в Литве призвали разрешить Украине бить по России ракетами большой дальности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами