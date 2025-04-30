Названа причина срыва интервью Зеленского телеканалу ABC

Президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченное интервью американскому телеканалу после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Риме, потому что «не хотел рисковать». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

«Зеленский должен был дать интервью программе «Эта неделя» на ABC в воскресенье (27 апреля — «Газета.Ru») утром, но Зеленский решил отменить его после технических заминок с переводом», — говорится в публикации.

Портал также указывает, что Зеленский принял это решение после встречи с Трампом. Источник подчеркнул, что украинский президент после встречи не хотел рисковать. При этом, чем именно не хотел рисковать Зеленский, не уточнялось.

28 апреля Трамп заявил, что Зеленский во время встречи в Риме 26 апреля попросил у него оружие. Американский лидер не уточнил, выполнялись ли запросы Украины в период его президентства. По его словам, Зеленский «уже три года говорит об оружии».

Ранее Трамп на встрече с Зеленским дал понять, чей Крым.