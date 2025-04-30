Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина заявила о готовности к прекращению огня на три месяца

МИД Украины: Киев готов к трехмесячному прекращению огня, если РФ согласится
close
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украина готова в том числе и к трехмесячному перемирию в рамках конфликта, если Россия согласится и тоже выразит готовность к такому шагу. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Россия может продемонстрировать свою подлинную готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня как минимум на 30 дней. Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы», — утверждает он.

При этом 30 апреля в офисе украинского лидера Владимира Зеленского высказались против перемирия с Россией. По словам главы офиса Андрея Ермака, призывы к перемирию на Украине без гарантий играют только в пользу России.

По мнению главы президентского офиса, российская сторона якобы хочет использовать перемирие для перегруппировки, обхода санкций и возобновления конфликта в подходящий для себя момент. Ермак добавил, для заключения мира нужно «поражение имперских амбиций РФ, а не их легализация через очередное «временное перемирие».

Ранее советник Трампа оценил вероятность 30-дневного перемирия фразой «дело за Путиным».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами