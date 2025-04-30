Украина заявила о готовности к прекращению огня на три месяца

Украина готова в том числе и к трехмесячному перемирию в рамках конфликта, если Россия согласится и тоже выразит готовность к такому шагу. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Россия может продемонстрировать свою подлинную готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня как минимум на 30 дней. Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы», — утверждает он.

При этом 30 апреля в офисе украинского лидера Владимира Зеленского высказались против перемирия с Россией. По словам главы офиса Андрея Ермака, призывы к перемирию на Украине без гарантий играют только в пользу России.

По мнению главы президентского офиса, российская сторона якобы хочет использовать перемирие для перегруппировки, обхода санкций и возобновления конфликта в подходящий для себя момент. Ермак добавил, для заключения мира нужно «поражение имперских амбиций РФ, а не их легализация через очередное «временное перемирие».

Ранее советник Трампа оценил вероятность 30-дневного перемирия фразой «дело за Путиным».