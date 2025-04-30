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В Москве зафиксировали снижение цен на аренду квартир

Ведомости: цены на аренду квартир в Москве упали на 26% за восемь месяцев
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Shutterstock

С сентября прошлого года цены на аренду квартир в Москве снизились на 26,3%, однако за последний год наблюдается рост на 3,7%. Об этом пишет газета «Ведомости».

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет примерно 66 тысяч рублей, это на 17% ниже, чем в прошлом сентябре. Согласно данным сервиса «Циан», однушку можно снять в столице за 64 тысячи рублей, что на 11% ниже, чем в прошлом году. Двухкомнатные квартиры обойдутся примерно в 103 300 рублей в месяц, что на 18% ниже, чем осенью 2024 года.

«Этажи» называют цифры выше: 67 260 руб. за однушку и 109 240 руб. за двушку. Но реально квартиры сдают за 40 000–55 000 руб., что в 1,5–2 раза ниже заявленных цен», — сказано в материале.

Главной причиной снижения цен на аренду эксперты называют значительное увеличения количества объявлений.

До этого сообщалось, что в январе — марте съемные квартиры резко подешевели в двух московских районах — Чертаново Северном и Лосиноостровском (на -20,2%, до 65,1 тыс. рублей и до 56,9 тыс. рублей в среднем).

Ранее россиянам рассказали, как выгодно сдать квартиру.

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