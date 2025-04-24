Россиянам рассказали, как выгодно сдать квартиру

Евроремонт может повысить цену аренды квартиры на 10-20%, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«На цену аренды жилья влияет в основном локация (близость к центру города и метро, например). Но если это уже никак не поменять, можно поднять ценник только за счет ремонта. Универсальный и практичный ремонт «под евро» (свежая светлая покраска, минимальная мебель), наличие базовой техники и чистой сантехники, как правило, позволяет сдать на 10–20% дороже, чем такую же, но не подготовленную квартиру. Ключевое правило арендатора — сдать квартиру по рыночной цене. Если занизить стоимость аренды, то, очевидно, вы недополучите доход, но если завысить, арендаторы с высокой вероятностью от вас съедут быстрее, узнав, что есть варианты лучше и дешевле», — отметил Бахтин.

В этом случае у собственника квартиры будут простои, уточнил инвестстратег. По его словам, простои могут повторяться несколько раз в год. В сумме по году вы заработаете меньше, чем могли бы, если бы сразу поставили рыночную цену аренды, заключил Бахтин.

По данным сервиса Яндекс Аренда, средняя цена студий в аренду в российских городах-миллионниках упала на 3,1% за месяц, до 28 тыс. рублей по итогам марта 2025 года. Год к году показатель вырос на 3,6%. Медианная стоимость съемных однокомнатных квартир достигла 30 тыс. рублей (-2,4% за месяц и +11,1% за год), двухкомнатных квартир — 39 тыс. рублей (-1,2% за месяц и +11,1% за год), трехкомнатных — 55 тыс. рублей (-0,4% за месяц и +9,9% за год).

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал условие удешевления аренды квартир.