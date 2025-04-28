Названы районы Москвы с резко подешевевшей арендой квартир

Яндекс Аренда: съемные квартиры подешевели на 20,2% в Чертаново в 2025 году

В январе — марте съемные квартиры резко подешевели в двух московских районах — Чертаново Северном и Лосиноостровском (на -20,2%, до 65,1 тыс. рублей и до 56,9 тыс. рублей в среднем). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

Также медианная стоимость съемного жилья ощутимо сократилась в Раменках (-17,5%, до 152,9 тыс. рублей), Тропарево-Никулино (-16,7%, до 87,1 тыс. рублей) и в районе Вешняки (-15,6%, до 51,3 тыс. рублей).

В Южном Тушино средняя цена аренды упала на 15,5% (до 60 тыс. рублей), в Зябликово — на 15,4% (до 59, 4 тыс. рублей), в Бирюлево Восточном — на 15,2% (до 57,5 тыс. рублей), в Ново-Переделкино — на 14,9% (до 65,7 тыс. рублей). Такая же динамика отмечается и в Бирюлево Западном (-14,9%, до 51,1 тыс. рублей).

«Снижение стоимости аренды в течение квартала сопровождалось расширением экспозиции (в том числе за счет недорогих вариантов) — рост количества доступных лотов составляет от 6,1% в Южном Тушино до 2,3 раза в Бирюлево Западном. Такое увеличение числа сдаваемых квартир связано с сезонным фактором — оживлением рынка после сезонного затишья в середине зимы», — отметил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Так, количество сдаваемых квартир выросло на 8,2% за месяц и на 27,5% за квартал. Интерес к съемному жилью со стороны арендаторов также повысился. В течение января — марта из-за роста сезонной активности число просмотров объявлений о сдаче жилья на долгий срок увеличилось на 26,7%.

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в столице по всем типам комнатности в марте 2025 года составила 82 тыс. рублей (-3,2% за месяц и -10,2% за квартал).

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