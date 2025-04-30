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Песков рассказал о роли ленд-лиза для СССР в годы войны

Песков: Советский Союз в годы войны справился бы без ленд-лиза
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Сергей Гунеев/РИА Новости

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы) справился бы и без помощи в рамках ленд-лиза, но Россия должна быть признательна союзникам. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

11 марта 1941 года Конгресс США принял закон о ленд-лизе. В рамках этого акта СССР в годы войны получил американские машины, самолеты, амуницию, танки. В денежном эквиваленте Советскому Союзу была оказана помощь в размере $11 млрд ($200 млрд на современный эквивалент).

«Можно ли сказать, что мы не справились бы без ленд-лиза? Нельзя. Мы бы справились, и мы бы все равно победили», — сказал представитель Кремля.

По его словам, советский народ «жрал бы землю», но победил. Тем не менее Песков отметил, что союзники помогли СССР в час нужды, и российская сторона должна это ценить и не забывать.

Песков добавил, что СССР и Российская Федерация, как правопреемница Советского Союза, полностью расплатились за ленд-лиз. Произошло этого во время президентства Владимира Путина. В 2006 году был совершен последний платеж, уточнил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил о готовности России к переговорам с Украиной.

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