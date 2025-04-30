Посольство РФ не ждет от британских властей приглашений на празднование Дня Победы

Посольство РФ в Британии: приглашений в адрес российских дипломатов не ожидаем

Российское посольство в Лондоне не ожидает от британских властей приглашений для российских дипломатов на мероприятия в честь 80-летия Победы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представительство.

Уточняется, что 9 мая в стране называют «‎День Победы в Европе».

«‎Однако в условиях предельно враждебного курса Лондона и антироссийской пропаганды в СМИ приглашений в адрес российских дипломатов не ожидаем», — сказали в посольстве.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин приедет на празднование Дня Победы в Москве. О намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявляли лидеры около 20 государств.

В частности, в Москве на 9 мая ждут президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама, президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и главу Сербии Александара Вучича, министра обороны Индонезии Шафри Шамсуддина. Кроме того, свое участие в параде подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее Зеленский намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве.