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Постпред России подверг критике замгенсека ООН на заседании СБ по Украине

Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН Дикарло по Украине
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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подверг критике заместителя генсека всемирной организации Розмари Дикарло за ее выступление во время заседания Совета Безопасности по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат отметил, что Москва глубоко разочарована позицией секретариата ООН. По словам Небензи, Дикарло не только активно «подпевает фейкам» об Украине, но и говорит дословными тезисами ушедшей американской администрации Джо Байдена. Тем самым секретариат ООН, грубо нарушая устав всемирной организации, фактически становится на сторону «партии войны».

Постпред РФ подчеркнул, что такая позиция подрывает доверие не только к любым выводам секретариата ООН по Украине, но и к заявлениям его руководства о желании играть конструктивную роль в мирном регулировании конфликта.

30 апреля помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя заявила, что мирное население и гражданская инфраструктура в приграничных с Украиной регионах России должны быть защищены от ударов.

Ранее Небензя заявил о готовности РФ вести прямые переговоры с Украиной.

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