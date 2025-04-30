Постпред России подверг критике замгенсека ООН на заседании СБ по Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подверг критике заместителя генсека всемирной организации Розмари Дикарло за ее выступление во время заседания Совета Безопасности по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат отметил, что Москва глубоко разочарована позицией секретариата ООН. По словам Небензи, Дикарло не только активно «подпевает фейкам» об Украине, но и говорит дословными тезисами ушедшей американской администрации Джо Байдена. Тем самым секретариат ООН, грубо нарушая устав всемирной организации, фактически становится на сторону «партии войны».

Постпред РФ подчеркнул, что такая позиция подрывает доверие не только к любым выводам секретариата ООН по Украине, но и к заявлениям его руководства о желании играть конструктивную роль в мирном регулировании конфликта.

30 апреля помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя заявила, что мирное население и гражданская инфраструктура в приграничных с Украиной регионах России должны быть защищены от ударов.

Ранее Небензя заявил о готовности РФ вести прямые переговоры с Украиной.