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В ООН заявили о важности защиты гражданского населения в Брянской и Курской областях

Помощник генсека ООН Мсуи: мирное население РФ должно быть защищено от ударов
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Мирное население и гражданская инфраструктура в приграничных с Украиной регионах России должны быть защищены от ударов, заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания Совета Безопасности ООН Мсуя, комментируя информацию о потерях среди гражданского населения и ущербе гражданской инфраструктуре в Брянской и Курской областях, подчеркнула, что в соответствии с международным гуманитарным правом гражданские лица и гражданские объекты должны быть защищены. Она отметила, что неизбирательные нападения строго запрещены и призвала стороны конфликта принять все возможные меры для предотвращения таких инцидентов.

30 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что три человека пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на пригород Рыльска.

29 апреля украинские военные с помощью дронов-камикадзе атаковали село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области.

Ранее в МИД назвали число мирных жителей, пострадавших от ударов ВСУ с начала года.

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