Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России открылось новое генконсульство Белоруссии

Во Владивостоке 30 апреля открылось генконсульство Белоруссии
close
Depositphotos

Во Владивостоке в среду, 30 апреля, открылось генеральное консульство Белоруссии. Об этом сообщили в министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморского края.

«С 30 апреля 2025 года во Владивостоке появилось новое консульское представительство — генеральное консульство Республики Беларусь (вместо завершившего свою работу отделения посольства). Генеральным консулом назначен Игорь Сергеевич Сокол», — сказано в сообщении.

Консульский округ включает в себя следующие регионы: Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, а также Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.

Генконсульство находится по адресу улица Верхнепортовая, 46, офис 502.

14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед членами верхней палаты российского парламента. Во время заседания он заверил, что Белоруссия всегда будет на стороне РФ.

Ранее Лукашенко сделал заявление о Белоруссии в составе России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами