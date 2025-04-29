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В Совфеде рассказали, почему в Киеве не рады 100 дням Трампа у власти

Сенатор Карасин заявил, что в Киеве немного приуныли после прихода Трампа к власти в США
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Nathan Howard/Reuters

Первые 100 дней президента США Дональда Трампа у власти принесли России новые возможности для решения ряда довольно сложных вопросов, в том числе и украинского. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился председатель комитета Совета Федерации по международным делам, дипломат Григорий Карасин.

«Позиция Трампа значительно освежила картину конфликта и показала абсолютную никчемность тотальной ненависти к России, которую в последние годы воспитывала Европа. Появились шансы на мирное урегулирование, переговорный процесс оживился, а неонацисты в Киеве немного приуныли», — сказал Карасин.

12 февраля Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Это был первый разговор двух лидеров после возвращения Трампа в Белый дом. После этого состоялось еще несколько контактов представителей России и США на разных уровнях.

Ранее в США рассказали о хорошей новости для России по решению украинского вопроса.

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