В Испании заявили, что преодолеть блэкаут удалось благодаря помощи Франции и Марокко

Восстановление электроснабжения в Испании после блэкаута стало возможным благодаря помощи Франции и Марокко. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес на пресс-конференции после заседания Совета министров, премьера цитирует РИА Новости.

Он отметил, что также применялись комбинированные газовые циклы и гидроэлектростанции. Санчес рассказал о создании правительственной комиссии для расследования причин аварии и потребовал от операторов энергосистемы обеспечить надежность инфраструктуры. Премьер Испании заявил, что произошедшее не должно повториться.

На данный момент мобильная связь и оптоволоконный интернет восстановлены почти по всей стране, функционируют аэропорты, порты и автомагистрали. Перебои еще наблюдаются в железнодорожном сообщении, сказал премьер.

По его словам, сейчас армия Испании и подразделение экстренного реагирования помогают гражданам. Власти также приняли решение использовать трехдневный запас стратегических резервов нефтепродуктов для обеспечения устойчивости на период восстановления.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества.

Ранее в Португалии назвали причиной блэкаута «редкое атмосферное явление».