Медведев заявил, что санкции против России достигли апогея

Медведев: санкции против России вводятся с 1917 года и достигли апогея

Западные страны вводят санкции против России уже более ста лет, сейчас давление достигло пика. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе выступления с лекцией на марафоне «Знание. Первые», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что история санкций в отношении страны начинается с сентября 1917 года.

«Для экономической изоляции применялись блокады, правила лицензирования, ввозные пошлины, другие ограничения. Это не сейчас случилось, просто сейчас их абсолютный апогей», — сказал Медведев.

24 апреля сообщалось, что Великобритания ввела новый пакет санкций, включающий запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров, якобы используемых для управления беспилотниками на Украине. Всего в перечень ограничений входит 150 пунктов.

Они направлены на то, чтобы лишить российскую военную систему доступа к британским технологиям и международному программному обеспечению. Среди запретительных мер также предусмотрена блокировка доступа к технологиям для разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений.

Ранее европейская страна присоединилась к санкциям против российских СМИ.