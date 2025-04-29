В Госдуме отреагировали на план США по прекращению конфликта на Украине

Неясно, подразумевает ли план США признание де-факто территорий, которые Россия в настоящее время контролирует. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

Как сообщал телеканал CNN, план США по урегулированию конфликта на Украине подразумевает признание не только Крыма, но и территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По словам Чепы, эти «непонятки» вызывают вопросы. Он подчеркнул, что Крым и четыре указанных региона — это разные вещи, то, что прописано в российской Конституции, должно быть незыблемо.

Парламентарий добавил, что если говорить о безопасности России, то здесь вопрос комплексный.

«Мы не обсуждаем НАТО, потому что понятно, что этот вопрос обязательно будет решен», — сказал Чепа.

По его словам, речь идет о демилитаризованной зоне, о том, какой будет буферная зона, где не будут находиться войска, как будут решены эти вопросы.

Ранее в Белом доме заявили о намерении Трампа завершить конфликт на Украине.