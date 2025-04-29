На Западе раскрыли подробности встречи Трампа с Зеленским в Ватикане

Меркурис: Трамп выгнал Макрона на встрече с Зеленским в Ватикане

Президент США Дональд Трамп выгнал французского коллегу Эммануэля Макрона перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Трампу вообще не была нужна эта встреча. <...> Она длилась всего 15 минут. Макрон крутился рядом. Были попытки сделать вид, что якобы его не выгоняли, хотя мне совершенно ясно, что Трамп именно это и сделал», — сказал эксперт.

Меркурис подчеркнул, что сразу после церемонии прощания с папой Римским Франциском Трамп отправился в аэропорт. По его мнению, это демонстрирует нежелание президента США обсуждать важные вопросы в Ватикане.

При этом газета The Telegraph писала, что Трамп не прогонял Макрона перед беседой с Зеленским, который тоже хотел принять в ней участие.

Трамп встретился с Зеленским 26 апреля в Ватикане во время прощания с папой Римским Франциском. Во время церемонии президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с президентом Украины подошли к главе Белого дома и побеседовали.

Ранее в США рассказали, как готовилась встреча Трампа и Зеленского.