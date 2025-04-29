В конгрессе США представили резолюцию об импичменте Трампу

Конгрессмен от Демократической партии США Шри Танедар представил резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом он заявил в видеозаписи, размещенной на странице в соцсети X (бывшая Twitter) законодателя.

«Я представил резолюцию об импичменте Трампу, в которой приведены семь статей об импичменте», — подчеркнул он.

Говоря об упомянутых статьях, конгрессмен отметил якобы препятствование правосудию со стороны Трампа, международную агрессию, создание неправомерных ведомств, коррупцию, а также превышение полномочий.

До этого сообщалось, что готовность следовать политическому курсу президента США Дональда Трампа станет ключевым фактором при приеме американских госслужащих на работу или для их увольнения.

Газета The Wall Street Journal писала, что американские ведомства перейдут на новую систему с 1 октября этого года. Контроль за кадровой политикой будет осуществлять Федеральное управление кадров, которое является независимым органом при правительстве США.

Ранее Маск заговорил о четвертом сроке Трампа.