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В Финляндии на выборы «выдвинули» Гитлера

Yle: в Финляндии выдвинули Гитлера кандидатом на местных выборах
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Неизвестные «выдвинули кандидатом» Адольфа Гитлера на выборах в провинции Канта-Хяме в Финляндии, в регионе появились листовки с такой «агитацией». Об этом сообщает финское издание Yle.

«Они призывали голосовать за нацистского лидера Адольфа Гитлера как «кандидата». В листовках «номер кандидата» был 88», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает Yle, в неонацистской символике число 88 является отсылкой к нацистскому приветствию Heil Hitler: буква H — восьмая буква алфавита.

29 апреля правительство Аргентины рассекретило и представило общественности архивные материалы, проливающие свет на деятельность нацистских преступников, нашедших убежище в южноамериканской стране после окончания Второй мировой войны.

Среди опубликованных документов особое внимание привлекает досье, составленное аргентинской разведкой на Йозефа Менгеле, врача, известного своими бесчеловечными экспериментами над заключенными концлагерей.

Ранее глава МИД Польши призвал президента Дуду не повторять ошибок Чемберлена.

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