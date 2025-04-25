Глава МИД Польши призвал президента Дуду не повторять ошибок Чемберлена

Глава польского МИД Радослав Сикорский, обращаясь к президенту Анджею Дуде, предостерег его от повторения политики умиротворения, подобной той, которую проводил британский премьер-министр Невилл Чемберлен. Сикорский в социальной сети X призвал Дуду занять более твердую позицию в отношении Украины.

Дуда отметил, что Киеву, возможно, придется сделать уступки Москве в ходе переговоров по урегулированию конфликта.

«Украине тоже придется в каком-то смысле отступить, потому что именно это, вероятно, и произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе», — добавил он.

В ответ на это Сикорский заявил: «я советую президенту Дуде не становиться Чемберленом этой войны».

Чемберлен был одним из подписантов Мюнхенского соглашения с Гитлером 29 сентября 1938 года, из-за чего Германия получила часть Чехословакии. Тогда он уверял, что принес «мир для нашего поколения», однако через год, 1 сентября 1939 года, началась Вторая мировая война.

Накануне Дуда заявил, то Украине придется пойти на уступки в рамках мирного процесса решения конфликта. Признавая, что конфликт дорого обошелся обеим странам, он отметил, что Украине, вероятно, придется идти на компромиссы.

Ранее Зеленскому предрекли ухудшение условий соглашения по Украине.