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В Раде раскрыли план Трампа в отношении Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Трамп уничтожает имидж Зеленского и лишает поддержки
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп, принуждая Киев к миру, лишает украинского лидера Владимира Зеленского имиджа и поддержки. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Происходит уничтожение его (Зеленского. — прим. ред.) имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки», — подчеркнул он.
По оценке депутата Рады, Трамп «бьет» украинского лидера намного больнее, чем просто блокировка счетов.

До этого британский аналитик Майкл Кларк сообщал, что Зеленский мог использовать свои актерские навыки во время встречи с Трампом в Ватикане, чтобы попытаться наладить с ним отношения.

Он указал, что американский лидер назвал прошедшую встречу «замечательной». Эксперт подчеркнул, что это может быть обусловлено актерским опытом Зеленского, поскольку он «умеет находить общий язык с людьми».

Ранее в США раскрыли последствие встречи Трампа и Зеленского.

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