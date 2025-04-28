Соединенные Штаты при администрации президента Джо Байдена «цинично использовали» Украину, после чего бросили ее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала высказывание бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев больше не может рассчитывать на Вашингтон и должен полагаться лишь на свои силы. Она сравнила эту ситуацию с анекдотом про корову.

«Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: «А поцеловать?» — написала она.

Захарова добавила, что данная ситуация будет отличным уроком для всех стран, рассчитывающих на поддержку Запада.

До этого Захарова иронично высказалась о заявлениях Службы внешней разведки Украины о том, что Колобок принадлежит украинской культуры. Дипломат отметил, что на Украине раньше не было персонажа «Зелебобы», а теперь есть.

Ранее Захарова заявила, что Запад пытается независимостью оторвать Украину от корней.