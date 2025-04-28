В Киргизии назвали дату проведения выборов президента

Президентские выборы в Киргизии пройдут 24 января 2027 года. Соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон «О внесении изменений в конституционный закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша (Верховного совета) Кыргызской Республики», — сказано в сообщении.

Как отмечается в документе, очередные выборы главы государства проводятся «в четвертое воскресенье января года, в котором истекает срок полномочий президента, на который он был избран, и назначаются Жогорку Кенешем не позднее чем за 4 месяца до дня выборов».

Сам Жапаров является инициатором внесения законопроекта. Парламент Киргизии одобрил его предложения 16 апреля текущего года. Предыдущий вариант этого закона предусматривал, что выборы состоятся в октябре 2026 года.

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