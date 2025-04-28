В Минобрнауки прокомментировали темпы увеличения платного приема в частные вузы Москвы

Платный прием в частные вузы Москвы за последние пять лет вырос на 76,4%. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации, передает ТАСС.

Он отметил, что граждане часто адресуют претензии в адрес частных университетов за низкий уровень образования, но при этом на них в данный момент «приходится основное увеличение объемов коммерческого набора».

«У нас 242 частных вуза, из них 77 — самые крупные — расположены в столице. Платный прием в негосударственные вузы последние пять лет зашкаливает и вырос на целых 76,4%», — сказал Фальков.

По словам министра, в основном это две укрупненные группы специальностей: юриспруденция и экономика и управление.

До этого сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России может быть введено ограничение на прием на платное обучение в высшие учебные заведения. Законопроект, предоставляющий кабмину такие полномочия, планируется рассмотреть Госдумой в первом чтении в мае.

Ранее стало известно, что российские вузы укрепят связи с реальным сектором экономики.