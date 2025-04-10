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В Госдуме оценили заявление Набиуллиной по ключевой ставке

Депутат Савченко назвал позитивным сигналом заявление о снижении ключевой ставки
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Depositphotos

Заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о снижении ключевой ставки является позитивным сигналом. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 9 апреля в Госдуме заявила о планах ЦБ аккуратно снижать ключевую ставку, «чтобы инфляция не подняла голову снова, как это было в 2024 году». По словам председателя, регулятору необходимо убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен является устойчивым.

«Безусловно, это положительная новость. Это хорошо сейчас подействует на российский финансовый рынок, на реальный сектор экономики. Появится уверенность, что все-таки регулятор обратил внимание на макроэкономические показатели, в первую очередь не сырьевого, а реального сектора экономики. Самая пострадавшая российская отрасль — это сектор машиностроения. Снижение ключевой ставки — абсолютно правильно, это позитивный сигнал. Потому что, так скажем, аккуратно, эволюционно ЦБ будет тестировать в целом экономическую ситуацию в стране. Банк России оценит ситуацию в отраслях, учитывая, что у нас есть еще одна непостоянная величина — внешнеэкономическая деятельность. Мы все наблюдаем, как лихорадит внешние рынки. Здесь мы можем только наблюдать, но все равно мы в глобальной цепочке поставок», — отметил Савченко.

Он добавил, что, исходя из сырьевых поставок, формируется российский бюджет. Савченко подчеркнул, что сейчас как раз наступает момент, когда можно позитивно снижать ключевую ставку. Как именно стоит снижать ставку, ЦБ решит на основании данных от Минэкономики, Минпромышленности, Минэнерго, уверен Савченко.

«ЦБ понимает, что любая ошибка чревата последствиями. То есть, если будет неправильный тренд — например, быстрое, радикальное изменение ключевой ставки, произойдет слишком быстрое оживление рынка. Соответственно, нужно будет опять возвращаться к повышению ключевой ставки. Это как болезнь. Лечат долго. Выздороветь можно быстро, но тут же не надо выходить на улицу и бежать в кросс. Нужно постепенно делать так, чтобы по здоровью адаптировался», — добавил Савченко.

Савченко ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 21% 25 апреля и снижения ее на заседании 6 июня.

«Это мое предположение. Но это уже фактический сигнал, что нет повышения ключевой ставки. И я думаю, что уже будет понижение через заседание. Потому что российская экономика находится в нормальном контролируемом состоянии», — заключил Савченко.

21 марта ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее аналитик оценил вероятность повышения ключевой ставки в 2025 году.

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