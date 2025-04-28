Республика Конго захотела вступить в БРИКС

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что его страна хочет вступить в БРИКС. С таким заявлением он выступил в интервью для агентства «Африканская инициатива».

«Мы увидели, что БРИКС открывает двери для других государств и готов расширяться. Я думаю, это важный шаг. Проекты БРИКС, на наш взгляд, интересны для Африки, и для нашей страны в частности. Мы думаем, в таком случае Конго будет готово занять свое место в БРИКС», — заявил конголезский лидер.

Сейчас Сассу-Нгессо 81 год, он возглавлял Республику Конго в 1979—1992 годах и является президентом страны с 1997 года.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее президент Конго назвал 9 мая историческим днем для всего мира.